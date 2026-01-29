日本テレビは２９日、３月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について、独占ライブ配信するＮｅｔｆｌｉｘの中継製作を受託したと発表した。Ｎｅｔｆｌｉｘとプロモーションで連携し、地上波で関連番組などを放送する。

発表文書によると、日本テレビが担うのは「Ｎｅｔｆｌｉｘ独占ライブ配信映像の『中継製作受託』」で１次ラウンドの日本戦４試合を含む合計１０試合の国際映像製作、準々決勝、準決勝、決勝の日本向け映像製作を担当する。

またＮｅｔｆｌｉｘとプロモーションで連携し、大会の盛り上げなどを担うとし「地上波でのＷＢＣ開幕特番など、特別枠は９枠予定。日時などは今後発表。ニュース番組や情報番組などでも放送」と、地上波特番でＷＢＣを取り上げるとした。

日テレは「７０年かけて培ってきた野球中継の確かな製作・技術力を今大会においても遺憾なく発揮し、大会連覇が期待される日本代表チームをはじめ、世界最高峰の戦いが繰り広げられる歴史的な大会を、多くの方々にお楽しみいただけるよう準備を進めてまいります」とコメントを発表した。