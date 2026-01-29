【DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）】 3月26日 発売予定 価格： PS5/PS4版 2,310円 Nintendo Switch/Steam版 2,300円 レーティング：IARC（12歳以上） プレイ人数：1～2人（※オフラインプレイのみ）

アークシステムワークスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam用ガンアクションアドベンチャー「DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）」を3月26日に発売する。ダウンロード版のみで、価格はPS5/PS4版が2,310円、Nintendo Switch/Steam版が2,300円。

本作は、魔王「デイモン」が亡き親友の遺言により預けられた「不思議な子供」を連れ、呪いを解く旅に出る、見下ろし型ガンアクションアドベンチャーゲーム。ゲームの内容を確認できるティザートレーラーも公開されている。

【『DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）』ティザートレーラー】

□「DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）」ニンテンドーeショップのページ

□「DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）」PlayStation Storeのページ

□「DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）」Steamのページ

魔王と子どもの旅を描く、王道かつ新鮮な世界観

本作は、魔王「デイモン」が亡き親友の遺言により預けられた「不思議な子供」を連れて呪いを解く旅に出る、ハードボイルドかつ心温まる物語。

「ギルティギア」シリーズのゼネラルディレクターである石渡太輔氏がキャラクターデザインを手がけており、ポップさとダークさが絶妙に融合している。「ギルティギア」や「ブレイブルー」のキャラクターたちが登場するファン必見の要素がありつつも、シリーズを知らない人でも楽しめる内容になっている。

「ベイビージャンプ」が鍵を握る、爽快なツインスティックアクション

移動・ジャンプ・射撃を軸とした正統派ガンアクションに、本作独自の「ベイビージャンプ」が戦略性を加えている。前方に子どもが飛び出し、その場所にデイモンが移動するこのアクションは、空中移動や敵の攻撃を回避するなど、幅広いアクションを可能とし、テクニカルな機動力でエリアを駆ける快感を味わえる。冒険の中で目覚める「成長スキル」や新たなアクションを使って未知のエリアに挑んでいく。

80種類以上の敵と多彩なギミックが待ち受ける、奥深い探索ステージ

「色違い」ではない、個性的でギミックに富んだ敵キャラクターが80種類以上登場する。宝箱やアイテムになりすます敵や、破壊しても再生するギミックなど、一筋縄ではいかないバトルが楽しめる。敵の情報は「デモペディア」でチェック可能。「デモペディア」ではエネミーの名前はもちろん、生態などの詳細なデータまで網羅されている。

また、広大なマップには隠しアイテムや収集要素が多数用意されており、冷蔵庫や引き出しを探索して集めた食材で料理（多種多様なハンバーガーなど）を作り、攻撃力や防御力をアップできるほか、探索のモチベーションを高める遊びも充実している。

プレイスタイルがひろがる、膨大な武器バリエーションとマルチプレイ

ハンドガン、マシンガン、ショットガン、RPG、ナックル（近接攻撃）など、装備できる武器は、その性能も千差万別。敵を凍らせる銃から、構え中に防御力が上がる盾付きの銃まで、状況に合わせた武器選択が攻略の要となる。また相棒の「犬」を操作してサポートするオフラインマルチプレイにも対応。一緒に敵と戦ったり、デイモンをアシストしたりできる。

【ストーリー】

次期大魔王を夢見る悪魔・デイモンは、ある夜、死に際の親友から1人の「不思議な子供」を託される。「魂を報酬にいただく」はずが、親友はそのまま天国へ。契約不履行で魔力を失ったデイモンは、さらに呪いによって子どもと一定距離以上離れられない体になってしまう。仕方なく、子どもを連れて天界を目指すことになったデイモンだが、行く先々で悪魔たちが執拗に子どもを奪おうと襲いかかる。

お節介な天使、コウモリに化けるマフィア、そしてガチョウの姿にされた侍？

奇妙な縁で結ばれた仲間たちと共に、呪いを解く旅に出る。

個性豊かな魅力あふれる登場キャラクターたち

「デイモン」

大魔王を夢見る悪魔。旧友の願いで不思議な子どもを助けたことによって、その子どもから離れられない呪いにかかった。不本意ながらも子どもを連れて旅をすることになる。

「不思議な子ども」

正体不明の子ども。無邪気にデイモンを慕い、その笑顔は周囲の心を動かしていく。

「ティナタナ」

天国の保健省所属の天使。地獄保険の下請けとして派遣され、一行の食事（と査定）を担当する。

「ハンネマン」

シアトルの吸血鬼マフィア。デイモンたちをサポートし、蝙蝠（コウモリ）の姿になって共に戦う。

「万十丸」

伝説のデーモンハンター。悪魔に強い憎しみを抱いている。神に授かった力によって、意図せずガチョウの姿に変わってしまう。

