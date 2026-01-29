DeNAは29日、2026 年春季キャンプ地宜野湾にある複合 MICE 施設の沖縄コンベンションセンターで、2月18日に球団主催イベント『横浜 DeNA ベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supportedby FOD』を開催すると発表した。

このイベントは、春季キャンプ期間中としてはもちろん、沖縄県での開催としても球団初となる主催イベント。球団にゆかりのある豪華ゲストの方々によるライブパフォーマンスやスペシャルトークショーで、春季キャンプをさらに熱く盛り上げる。

シンガーソングライターHARTY さんと、アーティスト活動を始めた球団OBの大和氏が組むユニットYAMATY（大和&HARTY）さんによるライブパフォーマンスのほか、「M-1グランプリ 2025」で準優勝に輝いたお笑いコンビのドンデコルテさんによる漫才ステージ、歌手の相川七瀬さんによるスペシャルパフォーマンスなど盛りだくさんなコンテンツを用意。

トークショーには相川亮二監督と、沖縄県出身である平良拳太郎選手、宮城滝太選手、神里和毅選手も登場し、春季キャンプの見どころや沖縄県の魅力を語る。沖縄県と横浜DeNAベイスターズの魅力が伝わるスペシャルイベントとなっている。

なお、球団初開催となる本イベントに、フジテレビ公式動画・電子書籍配信サービス FOD の協賛が決定した。FOD での配信に関する詳細は、決まり次第順次発表となる。