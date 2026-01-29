GENERATIONS片寄涼太、お正月休みに海外旅行「大人になってもめちゃくちゃ楽しめた」場所明かす
【モデルプレス＝2026/01/29】GENERATIONSの片寄涼太、数原龍友が29日、都内で行われたマクドナルドの「行った気になる！N.Y. バーガーズ」新商品発表イベントに、タレントの“みちょぱ”こと池田美優とともに出席。片寄がお正月休みについて語った。
【写真】「パパの顔してる」と話題・片寄涼太が子供を抱っこ
商品にかけたトークを展開し「肉厚なエピソード」を聞かれると、片寄は「お正月休みに暖かい場所に行ったんです、海外に。プールとウォータースライダーをして、大人になってもめちゃくちゃ楽しめた」と披露。数原は「シャチ」と答え、「鴨川シーワールドに行ったんです。シャチのショーを見てとんでもなく感動した。人とシャチとコミュニケーションが見られる、すごいなって。最近肉厚なテンションエピソードはシャチのショーしかなかった」と動物の健気な姿に感動したことを振り返った。
「刺激的なエピソード」を発表する場面では、数原が昨年に行った片寄のソロライブについて触れ、「見に行ったんです。いつも隣で歌っている彼の初ソロライブを。15歳くらいからの付き合いで…。1人でライブしている姿を見て、すごく刺激された。また（いつもと）違うんですよ。すっごい楽しそうだった。切なくなっちゃった。一緒に歌っているときでは見ない顔してるやんって…」と寂しさを感じたと明かした。
また、片寄は「新たに挑戦したいこと」として「料理」を挙げ、「食べるの好きだけど作ることはなかなかできなくて。やるなら自分でコース料理を作ろうと。目標高くやってみようと思います。いつになるかわからないですけど」と回答。さらに「病みつきになるほどハマっていること」は「ずっとハマっているのはワイン。今回の新商品に合うワインを試したい」と話すと、毎回数原が「おしゃれ出ているよ」と指摘。片寄は「“おしゃれキャラ”作るのやめてもらっていいですか」と苦笑いだった。
2月3日より放映される新CMでは、片寄と数原が「Y.M.C.A.」の替え歌バージョンを熱唱。片寄は「こんな形で2人の歌声をお届けできるのはうれしくて仕方がないです」と起用を喜んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「パパの顔してる」と話題・片寄涼太が子供を抱っこ
◆片寄涼太、お正月休みに海外旅行
商品にかけたトークを展開し「肉厚なエピソード」を聞かれると、片寄は「お正月休みに暖かい場所に行ったんです、海外に。プールとウォータースライダーをして、大人になってもめちゃくちゃ楽しめた」と披露。数原は「シャチ」と答え、「鴨川シーワールドに行ったんです。シャチのショーを見てとんでもなく感動した。人とシャチとコミュニケーションが見られる、すごいなって。最近肉厚なテンションエピソードはシャチのショーしかなかった」と動物の健気な姿に感動したことを振り返った。
◆数原龍友、片寄涼太のソロライブ鑑賞
「刺激的なエピソード」を発表する場面では、数原が昨年に行った片寄のソロライブについて触れ、「見に行ったんです。いつも隣で歌っている彼の初ソロライブを。15歳くらいからの付き合いで…。1人でライブしている姿を見て、すごく刺激された。また（いつもと）違うんですよ。すっごい楽しそうだった。切なくなっちゃった。一緒に歌っているときでは見ない顔してるやんって…」と寂しさを感じたと明かした。
また、片寄は「新たに挑戦したいこと」として「料理」を挙げ、「食べるの好きだけど作ることはなかなかできなくて。やるなら自分でコース料理を作ろうと。目標高くやってみようと思います。いつになるかわからないですけど」と回答。さらに「病みつきになるほどハマっていること」は「ずっとハマっているのはワイン。今回の新商品に合うワインを試したい」と話すと、毎回数原が「おしゃれ出ているよ」と指摘。片寄は「“おしゃれキャラ”作るのやめてもらっていいですか」と苦笑いだった。
2月3日より放映される新CMでは、片寄と数原が「Y.M.C.A.」の替え歌バージョンを熱唱。片寄は「こんな形で2人の歌声をお届けできるのはうれしくて仕方がないです」と起用を喜んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】