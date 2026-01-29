男子ゴルフのアジアンツアー「インターナショナルシリーズ」の今季日程が２９日に発表され、４月２〜５日に千葉県のカレドニアンＧＣで行われる「インターナショナルシリーズジャパン」で開幕することが決定した。

サウジアラビアの政府系ファンドが投資する超高額賞金ツアー「ＬＩＶゴルフ」がサポートするアジアンツアーの大会、インターナショナルシリーズが昨年に続いて日本で開催。前回大会は石川遼（カシオ）、蝉川泰果（アース製薬）ら多くの日本人が出場した。

アジアンツアーでは昨季、浅地洋佑（フリー）が年間ランキング２位で今季ＬＩＶゴルフの出場権を獲得。比嘉一貴（フリー）が昨季年間王者に輝くなど、日本勢が台頭している。

今季のインターナショナルシリーズは４月に日本で開幕後、シンガポール、ベトナム、モロッコ、インド、中国、フィリピン、香港、１１月のサウジアラビアまで９大会を予定している。

インターナショナルシリーズのラフル・シン最高責任者は「世界中の意欲的な開催国と主要な関係者と緊密に連携することで、私たちは歴史ある大会を世界的な大会へと再構築しつつ、各開催地を特別なものとする個性と伝統を守り続けています。２０２６年シーズンは、そのビジョンを各地域で実現し、選手には明確で競争力を高める道を、ファンにはゴルフ、文化、エンターテインメントを称える真の国際的な舞台を提供します」とコメントした。

◆２６年インターナショナルシリーズ日程

▼４月２〜５日 インターナショナルシリーズジャパン（千葉・カレドニアンＧＣ）

▼４月２３〜２６日 シンガポールオープン（シンガポール・セントーサＧＣ）

▼５月１４〜１７日 インターナショナルシリーズベトナム（未定）

▼６月１１〜１４日 インターナショナルシリーズモロッコ（モロッコ・ロイヤルゴルフ・ダルエスサラーム）

▼１０月８〜１１日 インターナショナルシリーズインド（インド・プレスティージＧＣ）

▼１１月５〜８日 インターナショナルシリーズチャイナ（未定）

▼未定 フィリピンオープン（未定）

▼未定 Ｌｉｎｋ香港オープン（香港・香港ＧＣ）

▼１１月１８〜２１日 ＰＩＦサウジアラビアインターナショナル（サウジアラビア・リヤドＧＣ）