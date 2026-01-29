¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡×¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬3·î¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë!?
¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤¤¤¦¤¤¤ÇÎ©¤Á¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¸Å¤¤ÁÒ¸Ë¤ò¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤¹¤ë°ÛÃ¼¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤ò¼êÊü¤¹·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏRM¡¿¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¡£º£Ç¯3·î18Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖUrban Outlaw¡×
1967Ç¯7·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÉô¤Î¹©¶ÈÅÔ»Ô¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡£10ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏÉã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¢¡¼¥ë¥º¥³¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤òË¬¤ì¡¢ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥·¥§911¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¹û¤ì¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶½Ê³¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¾¯Ç¯¤Ï¥Ý¥ë¥·¥§ËÜ¼Ò¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¡¢»Å»ö¤òµá¤á¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§¤«¤éÊÖ»ö¤¬ÆÏ¤¡¢¡ÖÂ´¶È¤·¤¿¤é¤Þ¤¿Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·1982Ç¯¡¢15ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï³Ø¹»¤òÃæÂà¤·¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¥¦¥©¡¼¥«¡¼¼«¿È¤ËÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
1986Ç¯¡¢19ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥ÈËÌÉô¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×»ØÆ³°÷¤È¤·¤ÆÅÏÊÆ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×½ªÎ»¸å¡¢3Æü´Ö¤Î¥Ð¥¹Î¹¹Ô¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÉÈþ¤·¤¤¿Í¡¹¤ä±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡É¤È¼ºË¾¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤À¤¬¡¢ÅþÃå3ÆüÌÜ¤Ë¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçÄÌ¤ê¤Ç10¥É¥ë¤Î¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êì¿Æ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÛË¥¤ÎÏÓ¤ò»È¤Ã¤ÆË¥¤¤Ä¾¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÍú¤¤¤Æ¥á¥ë¥í¡¼¥ºÄÌ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥°¥é¥à¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥¿¡¼¡¦¥×¥Ã¥·¡¼¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢¥Æ¥¤¥ß¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¡×¡£¤È¤Ã¤µ¤Î±³¤«¤é¡¢»×¤ï¤Ì¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥À¥¦¥ó¤«¤é´ö¤é¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï25¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢Æ±¤¸ÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò8ËÜÍß¤·¤¤¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼ÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢8ËÜ¤òÇã¤Ã¤ÆÇäµÑ¡£¤¿¤Ã¤¿1»þ´Ö¤Ç120¥É¥ë¤ò²Ô¤¤¤À¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Ï¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬1½µ´Ö¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëµëÎÁ¤ÈÆ±³Û¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤«¤é¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ô¥§¥Ë¥¹¤ÇÏªÅ¹¤ò³«¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¸ÅÃå²°¤Ç°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤¿Éþ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ÆÈÎÇä¡£1989Ç¯º¢¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥«¥ì¥ó¡¦¥±¥¤¥É¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà½÷¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊÄ¤¸¤Æ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¼ê¤òÁÈ¤à¡£¥±¥¤¥É¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¤È¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¸ÃÏÁª¤Ó¤ÎºÍÇ½¤¬Í»¹ç¤·¡¢¡ÖSerious Clothing¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¤ä¤¬¤ÆÆó¿Í¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¡¢·ëº§¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥°¥Ê¥¹¤¬½é¤á¤Æ¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï1992Ç¯¡¢¼å´§25ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÆ¤·¤Æ6Ç¯¤ÇÌ´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¼Ö¤ò¼«Í³¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Serious Clothing¤ÏÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤Ï¿ôÉ´Ëü¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¥Þ¥É¥ó¥Ê¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¤Ê¤Éï£¡¹¤Ê¤ë¥»¥ì¥Ö¤¬¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢2000Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¡¼¥Ä¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥¯¥È¤Ë¤¢¤ëÃÛ100Ç¯¤ÎÇÑ¹©¾ì¤ò92Ëü¥É¥ë¤Ç¹ØÆþ¡£Ìó26,000Ê¿Êý¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó2,400Ö¡Ë¤Î¤³¤Î·úÊª¤Ï¡¢Serious Clothing¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·2000Ç¯Âå½éÆ¬¡¢Çä¾å¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤È¥¦¥©¡¼¥«¡¼É×ºÊ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÈÎ®¹Ô¤ÎÐªÎ¥¤ò¼Â´¶¤·¡¢Serious Clothing¤ÏÊÄº¿¡£¼Â¤Ï¥¦¥©¡¼¥«¡¼É×ºÊ¡¢¤³¤Îº¢¡¢ÊÌ¤Î¾¦Çä¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Serious Clothing¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤¬LA¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Âß¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬½Ð¸½¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢CM¤Î»£±Æ¾ì½ê¤È¤·¤ÆÆ±·úÊª¤Î»ÈÍÑ°ÍÍê¤¬»¦Åþ¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼É×ºÊ¤Ï¡Ö¥¦¥£¥í¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤È¤¤¤¦Ë¡¿Í¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Û¤É¡£¤·¤«¤âºòÇ¯¡¢Æ±ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ÏÌó2,000Ëü¥É¥ë¤ÇÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ê¹ØÆþ²Á³Ê¤ÎÌó21ÇÜ¡ª¡ª¡Ë
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬°ìÌö¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï2013Ç¯¤Î¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖUrban Outlaw¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥Ê¥À¿Í±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥À¥ß¡¼¥ë¡¦¥â¥¹¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬»¨»ï¤Îµ»ö¤Ë¤È¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¥Þ¥°¥Ê¥¹¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤À¡£4Æü´Ö¤Î»£±Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿32Ê¬¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡É¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÊÝ»ý¤è¤ê¤â¡¢Áö¤é¤»¤ë¤³¤È¤³¤½¼Ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡É¤È¤¤¤¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼ÆÈÆÃ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈËþÅÀ¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê»ÈÍÑº¯¤ä·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ÎÉ÷¹ç¤¤¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥Ê¡Ë¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¥É¥ê¥ë¤Ç·ê¤ò³«¤±¤¿¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ò´Ó¤¯¥¬¥¹µëÌý¸ý¤Ê¤É¡Ä¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¡ÖÇË²õ¹Ô°Ù¡×¤Ï¿¼¤¤°¦¾ð¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¥Ý¥ë¥·¥§¼Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥é¥Ó¥ê¥¢¤ä¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤ò´Þ¤à150ÅÀ°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Ý¥ë¥·¥§¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡Ö277¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1971Ç¯·¿911T¤À¤¬¡¢¡É1Âæ»Ä¤¹¤Ê¤é277¡É¤È²áµî¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éº£²ó¡¢½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÍèÎò¤ò»ý¤Ä¼ÖÎ¾¤Ï¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¡£ÅÁÀâÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥à¤Ï¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖSTR II¡×¡Ê1972Ç¯À½911¡Ë¤ò30Ëü¥É¥ë¶¯¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÉÉÏË³¿Í¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿914¡¢±ýÇ¯¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿996¤Ê¤É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£12Âæ¤·¤«À¸»º¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿914/6 R¡¢1980Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Û¥ë¥Ð¡¼¥È¤È¥Ç¥ì¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ë¤¬¶î¤Ã¤¿924 GTP¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤Î²ÁÃÍ¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤«¤Ë°¦¤·»È¤¤¹þ¤à¤«¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£21Ç¯´ÖÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¥±¥¤¥É¤Ï2015Ç¯¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏÈá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç18¥ö·î´ÖÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¡¢Ìþ¤·¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌó20¥«·î¸å¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Ï¥Ê¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢2024Ç¯¤Ë·ëº§¡£
ºÇ¶á¡¢¥Þ¥°¥Ê¥¹¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó20Âæ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ËÜ¤òÆó¿Í¤Ç¼¹É®¤·¡¢Æþ¹Æ¤¬´°Î»¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£Serious ClothingÀ×ÃÏ¤ÎÇäµÑ¡¢°ìÉô¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊü½Ð¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡§¸Å²ìµ®»Ê¡Ê¼«Æ°¼Ö²¦¹ñ¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡§RM¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¡¢¥Ý¥ë¥·¥§AG
Words: Takashi KOGA (carkingdom)¡¡Photography: RM Sothebys, Porsche AG
