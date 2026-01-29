¡Ú ¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý ¡Û¡¡£³¤«·î¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤«¤éÉüµ¢¡¡¡ÖÆÈ¤ê¿È¤Ç²¿Æü´Ö¤âÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¤µ¤ó¤È²ÏËÜÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤È¤Ã¤È¤ê¡¦¤ª¤«¤ä¤Þ¿·¶¶´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤À¤«¤é¡¢À²¤ì¤Î¹ñ¡Ù¥ì¥¢¤¤¤Á¤´¤¬¼çÌò¡ªÆÃÀ½À²çõ¥Ñ¥Õ¥§¤ªÈäÏªÌÜ¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©¤¬¸Ø¤ë´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡ÖÀ²çõ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢¤¬¡¢1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î´Ö¡¢¼óÅÔ·÷¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¸òÉÕ¼°¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢º£·î25Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤êMC¤«¤é¡Ö¤è¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ë°æ¸ý¤µ¤ó¡×¤ÈÏ®¤é¤ì¤ë¤È°æ¸ý¤µ¤ó¤ÏàÁ°²ó¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤³¤½¡×¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦á¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Ìµ»ö¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤à´°Á´¤Ë¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Á°²ó°ì¿Í¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿ÁêÊý¤Î²ÏËÜ¤µ¤ó¤âà¤Þ¤¿1¿Í¤Ç½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤ó¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ËÍ¤¬1ÈÖ°Â¿´¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤éá¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²¬»³¸©½Ð¿È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤ê¡¼¤Á¤à¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤ª¤«¤ä¤ÞÀ²¤ì¤Î¹ñÂç»È¡×¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î2¿Í¤Ë¾¡Éé¡£¤ê¡¼¤Á¤à¤µ¤ó¤«¤é¤Î¾¡Éé¤Ë°æ¸ý¤µ¤ó¤Ïà¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢²æ¡¹¤è¤ê¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÉÔ°Âá¤È¡¢´íµ¡´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢àËÍ¤òÃæ¿´¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â²¬»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ëá¤ÈÂç»È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
Âç»È¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÀ²çõ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¥À¥ó¥¹ÂÐ·è¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Ïà¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÈÃÎ¹ç¤¤¤Ç¤¹¤«¤éá¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²ÏËÜ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥À¥ó¥¹¡£²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ï»öÁ°¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤ÇàËÜÅö¤ËÂç»È¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Éé¤Î·ë²Ì¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤¬°ú¤Â³¤Âç»È¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Ïàº£²ó²¿¤È¤«¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈþÌ£¤·¤¤çõ¤òÂô»³¿©¤Ù¤Æ·ò¹¯¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡£Á´ÈÖÁÈ¤Ç²¬»³¤ÈÀ²çõ¤ÎÏÃ¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾»É¤â¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ËÇÛ¤ë¤Î¤Ïí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤³¤ì¤«¤é¤ÏÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£á¤ÈÂç»È¤È¤·¤Æ¤ÎºÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Ïà2²óÏ¢Â³¡Ê¤Î·çÀÊ¡Ë¤À¤ÈËÜÅö¤ËÂç»È¤«¤é³°¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²ÏËÜ¤µ¤ó¤âàÉüµ¢¤¬ºòÆü°ìºòÆü¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ì¿Í¤«¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÏÃÎ»ö¤ÎÊý¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤ê¡¼¤Á¤à¤µ¤ó¤¬Ãý¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£á¤È¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ëÉüµ¢¸å½é»Å»ö¡£°æ¸ý¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤ÏÆÈ¤ê¿È¤Çº£Æü¤Þ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿Æü´Ö¤âÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤º¤ËÍè¤Æ¤¤¤ëá¤È¸ì¤ë¤È¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö²ÈÂ²¤ò»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£°æ¸ý¤µ¤ó¤Ïà¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Æü¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¸À¤¦¤Þ¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
