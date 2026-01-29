ブルース・スプリングスティーンさんが移民当局に市民2人が射殺された事件を受け、トランプ政権を名指しで批判する曲を公表

アメリカのロック歌手、ブルース・スプリングスティーンさんは28日、市民2人が移民当局に射殺された事件を受け、トランプ政権を名指しで批判する曲をSNSで公表しました。

「ストリーツ・オブ・ミネアポリス」と題された新曲は、ブルース・スプリングスティーンさんが、ミネソタ州ミネアポリスの路上でアレックス・プレティさんが移民当局に射殺された当日の1月24日に書いたもので、28日にYouTubeで公開すると、10時間足らずで再生回数が150万回を超えました。

歌詞は、1月7日に射殺されたルネー・グッドさんにも触れ、「亡くなった人たちの名前を忘れない」と誓う一方、強硬な移民政策を進めるトランプ大統領のほか、ミラー大統領次席補佐官とノーム国土安全保障省長官を名指しで批判しています。

トランプ大統領は、以前からスプリングスティーンさんについて、「才能がなく、ただの押しつけがましく、不快な奴だ」と敵視していました。

全訳は以下の通り

冬の氷と寒さの中

ニコレット通りで

炎上する街は火と氷と戦った

占領者のブーツのもと

『トランプ王』の国土安全保障省（DHS）の私兵がコートに銃を携えてやってきた

「ミネアポリスに法を執行しに来た」とか何とか言って

煙とゴム弾に立ち向かい

夜明けの光の中で

市民は正義のために立ち上がった

彼らの声は夜を通して響き渡った

そして、慈悲があるべき場所に血まみれの足跡があった

雪に覆われた街路に二人の亡きがらが横たわっていた

アレックス・プレティとルネー・グッドの遺体だ

ああ、我がミネアポリス、あなたの声が聞こえる

血まみれの霧の中で歌う声が

私たちはこの土地のために立ち上がる

そして移民のために

私たちの故郷で彼らは殺戮（さつりく）を繰り返し、徘徊（はいかい）した’26年の冬のことだ

私たちは亡くなった人々の名前を忘れない

ミネアポリスの街路で

トランプ（大統領）の連邦のチンピラたちは彼の顔と胸を殴りつけた

そして銃声が聞こえた

アレックス・プレティは雪の上に横たわり、死んでいた

彼らの主張は「正当防衛です」と

「見たものは信じないでください」と

私たちの「血」と「骨」そしてこれらの「笛」と「携帯」がミラー（大統領次席補佐官）とノーム（国土安全保障省長官）の汚いウソに立ち向かう

ああ、我がミネアポリス、あなたの声が聞こえる

血まみれの霧の中で泣く声が

私たちは亡くなった人々の名前を忘れない

ミネアポリスの街路で

彼らは「法を守るためにここにいる」と言う

しかし彼らは私たちの権利を踏みにじる

もしあなたの肌が黒や茶色なら、友よ

あなたは尋問されたり、その場で国外追放されたりする可能性がある

「ICEは今すぐ出て行け！」という叫び声の中で

私たちの街の心と魂は生き続ける

割れたガラスと血まみれの涙を通して

ミネアポリスの街路で

ああ、我がミネアポリス、あなたの声が聞こえる

血まみれの霧の中で歌う声が

私たちの故郷で彼らは殺戮を繰り返し、徘徊した’26年の冬のことだ

私たちはこの土地のために立ち上がる

そして移民のために

私たちは亡くなった人々の名前を忘れない

ミネアポリスの街路で

私たちは亡くなった人々の名前を忘れない

ミネアポリスの街路で