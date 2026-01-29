国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「湘南高校」です。

湘南高校 県立／共学／神奈川県藤沢市鵠沼

甲子園でも優勝した神奈川県公立高校の老舗

横浜市の希望ヶ丘高校が神奈川県の一中であるが、戦災で横浜市西区から金沢区、ついで地理的に都心から不便な保土ヶ谷区（現在は旭区）に移転させられ、戦後は学区制がゆえに名門校としての評価を維持できなくなった。全国の旧一中のなかで、東大・京大合格者がゼロなのは、沖縄の首里高校と希望ヶ丘高校だけという時期もあったが、最近は稀ではあるが合格者が出ている。

それに代わって、長らく神奈川県の県立ナンバーワンだったのが、湘南高校である。ＪＲ藤沢駅の北西１.７キロ、江ノ島電鉄の藤沢本町駅から近い。

大正９年（１９２０）に県下で六番目の中学として設立されたが、湘南地方には、横須賀に近いことから海軍軍人が居を構えることが多く、その強い要望によったという。軍関係への進学が多かったが、戦後、男女共学の湘南高等学校となった。

初代校長の赤木愛太郎が「日本一の学校」を目標に25年間にわたりその職にあり、「智・徳・体三育の調和的発達」「文武両道」の校風を確立した。その伝統を受け継ぎ「Always do what you are afraid to do! （最も困難な道に挑戦せよ）」を合言葉としている。

また、同窓会である「湘友会」や卒業生であるノーベル化学賞受賞者の根岸英一の支援を得て、海外交流にも力を入れてきた。校歌は、北原白秋作詞、山田耕筰作曲。

昭和24年（１９４９）の夏の甲子園で優勝しているほか、サッカーでも国体で優勝したことがあり、吹奏楽部も全国コンクールで優勝経験がある。

東京大学合格者ベストテンの常連校だったが……

卒業生は、石原慎太郎（東京都知事）、岡本行夫（外交評論家）、佐々木信也（野球解説者）、片倉もとこ（民族学者）、飯田亮まこと（セコム創業者）、脇村春夫（高野連会長、甲子園全国優勝時の三塁手）、宮崎緑（ジャーナリスト）、小川和久（軍事評論家）など。

１９８０年代までは東京大学合格者が70名ほどで推移し、ベストテンの常連校だったが、昭和56年（１９８１）に学区が細分化されて低迷した。平成17年（２００５）の学区制の廃止から少し回復して、２０２５年度入試では18名の合格者となった。

設立順でいうと、小田原高校（小田原市）が二中、厚木高校（厚木市）が三中、横須賀高校が四中である。そのあと設立順には、横浜翠嵐、湘南、横浜緑ヶ丘、川崎といった順になる。小田原高校は、河野太郎（元建設相）、山田太一（脚本家）。厚木高校は、茅誠司（元東京大学総長）、甘利明（元経済産業相）が卒業生。横須賀高校は、小柴昌俊（ノーベル物理学賞）や小泉純一郎（首相）を輩出している。

