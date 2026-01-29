新車236万円！ 日産の新「小型ミニバン」に反響殺到！

2025年11月7日、日産は多目的コマーシャルバン／ワゴン「NV200バネット」の一部仕様向上モデルを発表しました。

NV200バネットといえば、2009年の登場以来、商用バンとしての「働くクルマ」の顔と、広い室内を活かした「車中泊・レジャー車」としての顔、二つの側面で支持され続けているロングセラーモデルです。

登場から16年目を迎えたベテラン選手ですが、この改良では現代のニーズに合わせた快適性と安全性の底上げが図られました。

改良の目玉の一つが、新グレード「Outdoor Black Edition（アウトドア ブラック エディション）」の追加です。

近年高まり続けるアウトドア需要に応えるモデルで、ボディカラーには流行のサンドベージュとブラックの専用2トーンカラーを採用。

商用車然としたイメージを払拭し、キャンプサイトや都会の街並みにも映えるタフでスタイリッシュな外観に仕立てられています。

機能面での進化も見逃せません。全グレードに「先行車発進お知らせ機能」や、駐車時に便利な「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」が標準装備されました。

また、内装ではシート生地を全席抗菌仕様としたほか、運転席と助手席に“中折れ”形状の背もたれパッドを採用した「スパイナルサポート機能付きシート」を導入。

胸郭と骨盤を積極的に支えることで背骨の負担を減らすこの機能は、長時間の配送業務を行うプロドライバーはもちろん、長距離ドライブを楽しむレジャーユーザーにとっても朗報と言えるでしょう。

そんなNV200バネットのボディサイズは、全長4400mm×全幅1695mm×全高1855-1885mmで、ホイールベースは2725mm。

ラインナップはリアシートのない「1列2人乗り」および「2列5人乗り」の商用モデル、そして「3列7人乗り」の“コンパクトミニバン仕様”(乗用ワゴン)まで幅広く展開されています。

パワートレインは最高出力113馬力の1.6リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載し、FF仕様にはCVT、4WD仕様（バンのみ）には4速ATを組み合わせます。

車両価格（消費税込）は、バン仕様が236万3900円から313万1700円、ワゴン仕様が258万600円から280万3900円となっています。

※ ※ ※

この“熟成の極み”とも言える改良を受けたNV200バネットに対し、販売現場やネット上では様々な反響が寄せられています。

まず販売店からは、「『Outdoor Black Edition』は見た目が引き締まっていて、キャンプ好きのお客様からの指名買いが増えそうです」「スパイナルサポートシートは、仕事で一日中乗る法人のお客様はもちろん、週末に遠出するファミリー層にも『疲れにくい』と好評です」と、ターゲット層に的確に響いている様子がうかがえます。

一方、ネット上の一般ユーザーからは、その独自のサイズ感を評価する声が多く聞かれます。

「ハイエースだと大きすぎて家の駐車場に入らないけど、軽バンだと狭い。NV200は本当に日本の道に『ちょうどいい』サイズ」「FFベースで床が低いから、バイクや荷物の積み込みがめちゃくちゃ楽なんだよね」と、NV200ならではのパッケージングが支持の根源にあるようです。

また新設定のアウトドア仕様についても、「純正でこのカラーは嬉しい。自分で全塗装しなくて済む」「ベージュのNV200、普通にお洒落で街乗りに欲しいかも」と、デザイン面での評価も上々です。

その一方で、基本設計の古さに対する指摘も散見されます。

「4WDがいまだに4速ATなのはどうにかしてほしい…」「さすがにハイブリッドの設定が欲しい」「価格が結構上がって、乗り出し300万円超えは悩みどころ」といった、メカニズムの刷新や価格設定に対するシビアな意見も見られました。

しかし、そうした声を差し引いても、「シンプルで壊れにくい道具感がいい」「結局、使い勝手でこれを選んでしまう」という根強いファンは多い様子。

このように、NV200バネットは今回の改良で魅力をさらに磨き上げ、タフで使いやすい“実用車”として引き続き活躍しそうです。