＜7万の財布、義姉に！？＞逆ギレにドン引き！あまりに残酷だった真相【第5話まんが：義姉の気持ち】
私はアカネ（30）。ナツキ（31）と結婚をして子どもがいます。義実家の近くに住んでいて、義母にはとてもお世話になっています。とってもいいお母さんで羨ましい。旦那と、その妹・マユちゃんのことをそんな風に思っていたのですが……。マユちゃんは私が義母からもらったハイブランドの財布を見て、とても絶望した顔をしていました。義母に聞いたら、焦って早口で言い訳をして具体的な情報を得られなかったので、マユちゃんに電話で事情を聞くことにしたのです。
私の財布を見たときのマユちゃんの絶望した顔が気になって仕方ありません。義母に聞いても要領を得なかったため、私は思い切ってマユちゃん本人に電話して聞いてみることにしました。
「あの財布は、母の誕生日に母から指定されて、旦那と相談をして奮発して買いました」事の真相を聞いて私は驚きます。
義母はいつもマユちゃんのことを「嫌味ったらしい」「気がきかない子」そんな風に言っていました。喜んでもらいたくて、ムリして買ったものなのに、当たり前のように他人にあげられてしまったら……。しかも逆ギレされたら、大変なショックを受けるでしょう。
私たちが義母にお世話になったのは事実です。
とっても優しい義母で、私はとても感謝していました。
けれど今回の件については、さすがにドン引きしてしまいました。
マユちゃんの絶望した顔が、何度も脳裏によぎるのです。
もしも私に子どもが2人生まれたら、その子も旦那と妹さんのように差別をされるのでしょうか？
そう考えたら、義母の存在が気持ち悪いものに思えました。
だからそうならないうちに、義母とは距離を置くことに決めたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
