¶Ì¤Í¤®Æ¬¤¬¤Õ¤¿¤Ä¡ÄÅ°»Ò¤ÎÉô²°à¥¯¥»¥á¥óáÇÐÍ¥¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ë¾×·â¡ªºä¸ýÎÃÂÀÏº¤Ë¡ÖÁ´Á³Éé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ê°áÁõ¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡à¥¯¥»¥á¥óá¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Îºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬àÁëºÝ¤Î¤ªÎÃá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÌøÅ°»Ò¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ø¤Î½Ð±é¤òX¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿ºä¸ý¤Ï¡¢¹õÌø¤ò¤Þ¤Í¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥Þ¥Í¥®Æ¬¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÁëºÝ¤Î¤ªÎÃ¤Ç¤¹¡£Å°»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÉô²°¤Î¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Shall we dance ?¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÎµÞÀÂ¤ËÈ¼¤¦ÈÖÁÈÊÑ¹¹¤ÇÊüÁ÷±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªÞ¯Íî¤Ê°áÁõ¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÎÃÍÍ¤½¤Î³Ê¹¥Á´Á³Éé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÊüÁ÷Ì¤Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡×¡Ö°áÁõ¤È¥È¡¼¥¯¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºä¸ý¤Ï2007Ç¯¤Ë¥À¥ó¥¹¸ø±é¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸ÄÀÅª¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÆÈÁÏÅª¤Ê±éµ»¤Ç¡Ö¥¯¥»¥á¥ó¡×ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼Â¼Ì¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÌÚÍü¹À¡Ê¥Ò¥ç¥í¡ËÌò¤ò¹¥±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£