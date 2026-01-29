¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¹â¹»»þÂåÌÜ»Ø¤·¤¿àÀ»ÃÏá¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿5¿ÍÌÜ¤ÎGK¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¹â½Ð¿È¤Î¾¾»³·òÂÀ¤¬ÁÀ¤¦¼é¸î¿À
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿GK¾¾»³·òÂÀ¡Ê27¡Ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤ËJ2´ä¼ê¡Êº£µ¨JFL¡Ë¤Ç20»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢23Ç¯¤ÏJ3¼¯»ùÅç¤Ç21»î¹ç¥×¥ì¡¼¡£ºòµ¨¤ÏJ2¡Êº£µ¨J1¡Ë¿å¸Í¤«¤éJ1±ºÏÂ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿å¸Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾å¤Ç°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢³¤³°¤ò´Þ¤á¤Æ½êÂ°Àè¤òÃµ¤¹Ãæ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¹âÂ´¶È¤Þ¤ÇÊ¡²¬¸©¤Ç²á¤´¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸÷±É¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤ËÈô¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¨·è¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¿È¤ÏÃÛ¾åÄ®¤Ç¡Öµ÷Î¥¤Ç¸À¤¦¤È¡ÊÂçÊ¬¡Ë¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ä¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥Ä¡ÊËÌ¶å½£¡Ë¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¡×¤¬¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤Ï¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¡£Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ·è¾¡¤Ï¥Ù¥¹¥¹¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¸½¥Ù¥¹¥¹¥¿¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¹â¹»3Ç¯»þ¡¢Áª¼ê¸¢¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÏÊÌ²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÅìÊ¡²¬¤ËÇÔÀï¤·¡¢¾¾»³¤Ï¹µ¤¨¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿Ê¡²¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎàÀ»ÃÏá¡£¡Ö¤½¤³¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£È¯É½ÍâÆü¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ë¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ÁáÂ®Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡GK¤Ï¾¾»³¤Î²ÃÆþ¤Çº£µ¨¤ÎÅÐÏ¿¤¬5¿Í¤È¤Ê¤ë¡£·ãÀï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡ÖÇÜÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤é¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢4¿Í¤À¤í¤¦¤¬¡¢5¿Í¤À¤í¤¦¤¬¤½¤³¤Î¸·¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë½èÍý¤ä¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¤«GK¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤â¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î5¿ÍÌÜ¤Î¼é¸î¿À¤¬¡¢¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤È¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë