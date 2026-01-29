新婚・佐伯三貴がハワイの休日を満喫 松山英樹も駆けつけ満面の笑顔でアロハポーズ
佐伯三貴が自身のインスタグラムを更新。「楽しかったHawaii memory 2026」と一言だけ記すと、20枚の写真を一挙に投稿した。
【写真】ドレス姿の佐伯三貴、そばにはビッグスマイルの松山英樹が！
佐伯は昨年4月1日に「信じるか信じないかは皆様次第です」「Happy April fool」としながらインスタグラムで結婚を発表。後にお相手はボートレーサーの森照夫であることを発表すると、12月7日に結婚式を挙げている。そして年が明けてからは、たびたび訪れているハワイで友人たちと楽しいひとときを過ごしたようだ。そこには東北福祉大学の後輩でプライベートでも親交のある松山英樹の姿もあった。試合中にはなかなか見せることのないリラックスした笑顔で佐伯や彼女の友人たちと一緒に写真に収まったり、佐伯夫妻と頬を寄せあっての3ショットを撮ったりしていた。また佐伯は75インチの大画面テレビと一緒にピックアップトラックの荷台に乗り込む姿やハワイの人気スポットであるポハクラナイ（バランスロック）での写真、ゴルフを楽しむ姿なども公開し、休日を大いに満喫している様子が写真からも伝わってきた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
