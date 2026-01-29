静岡県東伊豆町の熱川バナナワニ園では、鮮やかなオレンジ色の花を咲かせるカエンカズラが満開になり来園者の目を楽しませています。

【写真を見る】炎が燃えるような鮮やかなオレンジ色の花「カエンカズラ」見頃 来園者の目を楽しませる＝静岡・熱川バナナワニ園

＜来園者＞

「きれい」「かわいい花」

カエンカズラは、南米に分布するツル性の植物です。花が次々と咲いていく様子が炎のように見えるため、カエンカズラという和名が付けられました。

熱川バナナワニ園では30年以上前から栽培されていて、今シーズンは例年より早く咲き始め、1月に入って見頃を迎えました。

天井近くからオレンジ色の花がつり下がり、数百輪が満開になっている様子は見事な美しさです。

＜来園者＞

「パッと明るい雰囲気に目がひかれるのと、日の光に照らされている姿がすごく美しいなと思いました」

＜川バナナワニ園 植物管理担当）

「近くで見るとこういうふうに花が咲いているんだな、とか、そういうところを外からも近くからも、よく時間かけて見ていただければ」

カエンカズラの花は、2月中旬まで観賞できるということです。