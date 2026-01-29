十日町市で行方が分からなくなっている中学3年の女子生徒について、警察は行方が分からなくなったときの服装で新たな情報を発表しました。



行方不明になっているのは、十日町市新座の中学3年生・樋口まりんさん(14)です。警察によりますと、樋口さんは1月26日午後7時ごろ、食事を終えた家族がリビングにいる樋口さんを確認したのを最後に行方が分からなくなったということです。



また、身につけているとみられる服装についても新たな情報が分かりました。



樋口さんは、黒色のジャンパーに胸に白色の刺繍が入った紺色のセーター、水色のデニムズボン、黒色のブーツを身につけている可能性があるということです。スマートフォンや貴重品は所持していないとみられています。



警察は引き続き行方を捜すとともに、情報提供を呼びかけています。



【情報提供】

十日町署 025ｰ752ｰ0110