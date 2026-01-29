脇元華、椎間板ヘルニアの手術から順調に回復か プロ野球選手たちとの3週間にわたる自主トレ終了を報告
脇元華が自身のインスタグラムを更新。福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐をはじめプロ野球選手たちと大分県佐伯市で開いていた自主トレが終了したことを投稿した。
【動画】手術からも観戦復調 ハードなトレーニングに励む脇元華
「ギーさんの自主トレ、約3週間無事に終わりました」「皆さんお世話になりました！」と感謝の言葉を記した脇元。この自主トレには北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎、横浜DeNAベイスターズの梶原昂希らチームの枠を越えた選手たちに加え、昨年はルーキーとしてツアーに初参戦した中村心も参加した。投稿では男性2人を乗せた台車を、大きな声を上げながら押していったり、ジムでじっくりと筋トレに励んだりする脇元の姿や、トスバッティングに励む柳田の姿を動画で公開。昨年末に受けた椎間板ヘルニアの手術からも順調に回復していることが伝わってきた。また厳しいトレーニングの合間にはゴルフを楽しんだり、夜の商店街で面白いポーズを決めてみたり、摩崖仏を見学に行ったりなど、オフタイムを楽しむ写真もあった。そして最後の1枚はスーパーマリオブラザースに登場するキャラクター「ドッスン」の顔真似をする中村だった。自主トレを終えた脇元は、全ての選手たちに「今年も皆んな怪我なく良いシーズンにしましょー」と元気良く呼びかけると、「えいえいおー！！」と気合を入れていた。昨年はシーズン最終盤の「伊藤園レディス」で、プロ入り8年目にして嬉しい初優勝を飾った脇元。腰のケガも治療して臨む2026年シーズンでも大活躍、そしてツアー2勝目を挙げることをファンは楽しみにしている。
