°æ¾åºé³Ú¡¢¼«¿È¤ÎËÜÌ¾ÌÀ¤«¤¹¡Ö·ÝÌ¾¤Ç¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ä¡×¡¡ËÜÌ¾Í³Íè¤ÎYouTube¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×Ì¾¤âÈ¯É½¡Ö¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£YouTube¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×³«Àß¤òÈ¯É½¤·¡¢¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·ÝÌ¾¤Ç¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ä¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×Ì¾¤ÎÈ¯É½¤Ç¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¤âÌÀ¤«¤·¤¿°æ¾åºé³Ú
¡¡°æ¾å¤Ï¡ÖYouTube¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ØÜÛÜÛ¡Ù¡Ê¤é¤¯¤é¤¯¡Ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢°æ¾å¤ÎËÜÌ¾¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø°æ¾åºé³Ú¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï·ÝÌ¾¤Ç¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ø°æ¾åºéÜÛ¡Ù¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡×¤È·ÝÌ¾¤ÈËÜÌ¾¤Ç¡È³Ú¡É¤È¡ÈÜÛ¡É¤Î´Á»ú¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êËÜÅö¤Î»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ÂæÏÑ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾Á°¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²¹¤«¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤ÎÌ¾Á°¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×³«Àß¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤°æ¾åºéÜÛ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤¼¤Ò¡×¡Öº£¤Ï¡¢ÜÛÜÛ¤Ç¤ÎÆ°²è¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¤Í¡×¡ÖÜÛÜÛ¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ¾Á°¤À¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾Á°¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡ÖÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
