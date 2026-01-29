BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク＝28）のソロ曲「Seven」が、韓国最大手音楽ストリーミングサービス「Melon」チャートで長期間、人気を集めている。韓国メディアが報じた。ソロデビュー曲でもある同曲は、Melon25年の年間チャートで60位に入った。3年連続チャート入りで、長期的な人気を証明した。

「Seven」は23年22位、24年に20位と、2年連続で上位にランクインしていた。21日基準のMelon週間チャートで、通算132週間チャートインし、ロングランを続けている。

韓国メディアのスターニュースは29日「同曲は、アコースティックギターと、90年代に英国で流行したUKガラージ（UK garage）リズムが調和した曲。愛する人と1週間ずっと一緒にいたいという気持ちを込めたセレナーデで、英語の歌詞で、JUNG KOOK特有のボーカルと共感できる歌詞、中毒性のあるメロディーが根強い人気を集めている」と分析した。

「Seven」人気は、韓国だけにとどまらず、Spotify週間トップソンググローバルチャートでも131週間、ランクインした。この記録は、アジアソロ歌手初で、最長記録。Spotifyで27億6000万回以上ストリーミングを突破した。米ビルボード「グローバル200」で128週、「グローバル（米国を除く）」チャートで129週連続チャートインし、アジアのソロ歌手の中で最長記録となった。