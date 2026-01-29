タレント山口もえ（48）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。家庭内ルールを変更したことを話した。

この日はいずれも3児の母の、大食いタレントのギャル曽根（40）、ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）とともにゲスト出演した。

それぞれの家庭内ルールで、夫の爆笑問題田中裕二（61）と結婚して10年の山口は「ドアの隙間から投げキッス」をするという。「結婚した時にお互いが、仕事行ってくるね、いってらっしゃい、って。マンションのエレベーターが閉まる瞬間に、お互い投げキッスをする、っていう」。そして「それを始めちゃったんですよ、結婚してから」と話した。

それから続いていたが、「最近、私が面倒くさくなって」と明かした。「行ってくるね、って言って。うちの夫が（エレベーターの）ドアが閉まりながら『あ、今日もえちゃん、投げキッスないの…』みたいな」。それを「゛家政婦は見た゛みたいにドアの隙間から」と、田中が、顔が半分隠れながらも投げキッスを待つ表情をし、結局しないでドアが閉まる様子を伝えた

山口は「絶対に投げキッスしてやるもんか、と思って」。出演者から「なんで？」と声が出ると、「10年のルールを変えようと思って。面倒くさいから」と話した。MCのハライチ岩井勇気（39）が「ケンカとかじゃなくて？」と聞くと、「ケンカじゃなくて。倦怠（けんたい）期でもないんですけど」と答えた。

エレベーターが閉まる瞬間の田中の様子を再現しながら「（投げキッスを）したそうな目をするから。余計にその目がイラっとして。今は投げキッスはしていないです」と言った。