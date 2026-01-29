ユニクロ、ディズニー・MARVELとコラボするUTの特設ページオープン2月9日に発売予定の新商品
【マジック フォー オール アイコンズ UT】 2月9日 発売予定 価格：各1,990円
ユニクロは、2月9日に発売を予定している「マジック フォー オール アイコンズ UT」の特設ページを公開した。
「マジック フォー オール アイコンズ UT」はディズニーやMARVEL、ピクサーといった各作品のキャラクターをプリントした商品。ミッキーマウスやアイアンマンなどそれぞれを代表するキャラクターを描いたTシャツが販売予定となっている。
今回は販売開始に先駆けて特設ページがオープンした。各商品のデザインや着用イメージが掲載されている。
□「マジック フォー オール アイコンズ UT」の特設ページ
??2/9(月)販売開始??- ユニクロ (@UNIQLO_JP) January 29, 2026
マジック フォー オール アイコンズ UT
ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場する様々なアイコニックキャラクターが大集合！
本日からスペシャルサイトがオープンしました??https://t.co/7zP2I9cSl9 pic.twitter.com/25g1TIqeBh
(C)Disney (C)Disney/Pixar (C) MARVEL (C) & TM Lucasfilm Ltd. (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.