【マジック フォー オール アイコンズ UT】 2月9日 発売予定 価格：各1,990円

ユニクロは、2月9日に発売を予定している「マジック フォー オール アイコンズ UT」の特設ページを公開した。

「マジック フォー オール アイコンズ UT」はディズニーやMARVEL、ピクサーといった各作品のキャラクターをプリントした商品。ミッキーマウスやアイアンマンなどそれぞれを代表するキャラクターを描いたTシャツが販売予定となっている。

今回は販売開始に先駆けて特設ページがオープンした。各商品のデザインや着用イメージが掲載されている。

□「マジック フォー オール アイコンズ UT」の特設ページ

(C)Disney (C)Disney/Pixar (C) MARVEL (C) & TM Lucasfilm Ltd. (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.