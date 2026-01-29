『あんさんぶるスターズ！！』より、ALKALOIDの新曲「コトノハカンタービレ」が配信開始！

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ALKALOIDの新曲「コトノハカンタービレ」がフルサイズで配信開始。

天城一彩が率いる、スタプロの新星、エッジの利いた音楽隊ユニット『ALKALOID』が贈る、ヒラヒラと歌い踊るようなファンキーでエモーショナルなファンクサウンドに乞うご期待！

●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6
ALKALOID
「コトノハカンタービレ」
配信リンクはこちら
https://bio.to/xaObX9

＜収録内容＞
01.コトノハカンタービレ
02.コトノハカンタービレ (Instrumental)

作詞：こだま さおり
作曲 / 編曲：山崎 真吾 (SUPA LOVE)

ALKALOID：天城 一彩 (CV：梶原 岳人)、白鳥 藍良 (CV：天崎 滉平)、礼瀬 マヨイ (CV：重松 千晴)、風早 巽 (CV：中澤 まさとも)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/