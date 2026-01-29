【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.3 西山乃利子】「知らない男性に腕をガブっと噛まれた」外国での恋の始まり
【モデルプレス＝2026/01/29】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。3日目はモデル・タレントの西山乃利子（にしやま・のりこ／25）。【Vol.3】
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
西山は、ABEMA「シャッフルアイランド season2」（2022）に出演していた。
― 参加の決め手を教えてください。
西山：普段海外にいることが多いので、日本での接点があまりなかったことです。日本での出会いなども含めていいなと思って参加しました！
― 以前「シャッフルアイランド」にも参加されていましたが、再び恋愛リアリティーショーに出ようと決めた理由や意気込みは？
西山：「シャッフルアイランド」に出演した時、自分が一番楽しいなという記憶があったので、もう一度そういう楽しみを味わいたいと思って参加しました！
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
西山：最近のことなのですが、男性が料理している姿を見ると、すごく素敵だなと思います！海外にいる時、共有キッチンのスペースで男性が料理をしているのをよく見かけるんですけど、かっこいいなと思ってチラチラ見てしまいます（笑）。ジムに一緒に行くとか、健康的な趣味を一緒にやってくれる人がタイプです。
― これまでのモテエピソードを教えてください。
西山：イタリアのベネチアに行った時の話なんですけど、海で泳いでいたら、知らない男性に腕をガブっと噛まれたんです。「誰？」って聞いたら、相手が「僕はサメだよ（I’m a shark）」って言ってきて（笑）。そこから彼との恋が始まりました！思いつかないような行動をする人は結構好きです。
― とっておきの恋愛テクニックは？
西山：「嘘をつかないこと」ですね！素直に好きだなと思ったら、好きだということを行動で示したり、私の場合はキスをしたりすることが多いです！今回の番組でも、自分がいいなと思った人がいたら、キスしていると思います（笑）。
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
