GENERATIONS数原龍友、10代で働いていたバイト先告白「定評でしたね」
【モデルプレス＝2026/01/29】GENERATIONSの片寄涼太、数原龍友が29日、都内で行われたマクドナルドの「行った気になる！N.Y. バーガーズ」新商品発表イベントに、タレントの“みちょぱ”こと池田美優とともに出席。数原が10代の頃のバイト先を明かした。
【写真】ジェネメンバーのライブに訪れた世界的メジャーリーガー
イベントでは新商品「N.Y. バーガーズ」にかけ、ニューヨークをイメージした衣装を着用し、ファッションショーのように登場した。青色のジャケットを着た片寄は「あまり青を着ることなかったので意外性がある。ニューヨークの派手な雰囲気を意識したファッションになっています」と紹介。ギラギラのブラックジャケット姿の数原は「普段着るライブ衣装よりキラキラしていて眩しいです（笑）。普段ランウェイ歩かないので（みちょぱが）直接教えてくれた。『堂々としていれば大丈夫です』ってアドバイスをもらって、心強かったです。めちゃくちゃ緊張した」と語った。
ここで数原が「わたくし、実はマクドナルドで働いていたことがございます」と告白。「16歳、17歳くらいだった。今のお仕事する前に働いていた。いまでもフライヤーの音を聞くと『おぉ』となる。ハンバーガー作るのは早さと丁寧さが必要だけど、定評でしたね」と自慢げに話した。
そこで数原はデリバリースタッフの制服に衣装チェンジし、新商品を片寄と池田に届ける流れに。数原は「カッズデリバリーですね！メンバーになってから届けたことない！初めて」とやる気満々。一旦裏にはけ、数分で衣装チェンジして現れると、片寄は「すごい画力です、これ！」と大喜び。池田も「オーラがギラギラ出ています。本格的ですねこれ」と大はしゃぎで、「スマイルいいですか」とおねだりする場面も。数原はぎこちない笑顔をみせて会場を笑わせ、「このあと記事出るのがすごい楽しみ。どういう写真になるのか」と自身の“復活バイト”にワクワクしていた。
2月3日より放映される新CMでは、片寄と数原が「Y.M.C.A.」の替え歌バージョンを熱唱。片寄は「こんな形で2人の歌声をお届けできるのはうれしくて仕方がないです」と起用を喜んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆数原龍友、10代で働いていたバイト先告白
◆数原龍友、衣装チェンジ
