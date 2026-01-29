元モー娘。野菜たっぷり手作りトマト鍋公開 シメも披露で「栄養バランスバッチリ」「アレンジが天才」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】元モーニング娘。の新垣里沙が1月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの料理を公開し反響が集まっている。
【写真】37歳元モー娘。「お店みたい」ズッキーニ・ヤングコーンなど入った具だくさんトマト鍋
新垣は「トマト鍋完成」とつづり、写真を公開。鍋にはズッキーニやナス、ヤングコーン、しめじなど、色とりどりの野菜が入っている。その後「締めはチーズをこんがり焼いて リゾットで満腹」と記し、グラタン皿に入ったリゾットを公開した。
この投稿に「美味しそう」「栄養バランスバッチリ」「お店みたい」「冬に最高」「温まる」「アレンジが天才」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳元モー娘。「お店みたい」ズッキーニ・ヤングコーンなど入った具だくさんトマト鍋
◆新垣里沙、野菜たっぷり手作りトマト鍋公開
新垣は「トマト鍋完成」とつづり、写真を公開。鍋にはズッキーニやナス、ヤングコーン、しめじなど、色とりどりの野菜が入っている。その後「締めはチーズをこんがり焼いて リゾットで満腹」と記し、グラタン皿に入ったリゾットを公開した。
◆新垣里沙の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「栄養バランスバッチリ」「お店みたい」「冬に最高」「温まる」「アレンジが天才」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】