¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¶¯¹ë¡¦¥ª¥é¥ó¥À ËÌÃæÊÆ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½éÀï¤«¤éÍ¥¾¡¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê°ìÀï...¾¡Íø¤Î»å¸ý¤È¤Ï¡©

¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÎÀï½Ñ¤ÏÇö¤¤!? ¿¹ÊÝJAPAN¾¡Íø¤Ø¤ÎÊýÄø¼°
ËÌÃæÊÆ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½éÀï¡¢ÆüËÜ¤¬Ä©¤à¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¡£
¤½¤Î¶¯¤µ¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ëÅÁÅý¤Î¡Ö1－4－3－3¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼µ¡Ç½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½Â¤¤òÊ¬²ò¤·¡¢¶¯¤ß¤ÈÆ±»þ¤ËÏªÄè¤¹¤ë¼åÅÀ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£
»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÂÐ½èË¡¡¢¥µ¥¤¥É¤Î»È¤¤Êý¡¢¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎºö¤È¤Ï¡©
¥ª¥é¥ó¥À¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¹¶Î¬Ë¡¤ËÇ÷¤ë¡ª
ËÌÃæÊÆ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¶¯¹ë¡¦¥ª¥é¥ó¥À¡£
FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¡Ê2026Ç¯1·î22Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÅÁÅý¤ÎÀï½Ñ¤ò¸Ø¤ëÆñÅ¨¤È¤Î½éÀï¤Ï¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
Ì¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç17Ç¯´Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿Çò°æ»á¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢¾¡Íø¤Î»å¸ý¤òÃµ¤ë¡£
¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ò6¾¡2Ê¬¤±¤ÎÌµÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤Î¸»Àô¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¿ÍÇ½ÎÏ¤Ë¤¢¤ë¡£ ÃæÈ×¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥ó¥ー¡¦¥Ç¥è¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯AC¥ß¥é¥ó¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤¬¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£ Çò°æ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿·¤·¤¤¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ï¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Â¤¬Â®¤¤¡×¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤é¤Î¶¯Îõ¤ÊÁª¼ê¤¬¹µ¤¨¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ìー¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤ä¥Æ¥£¥ó¥Ðー¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅÉ¤êÊÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¹â¤µ¤Èµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«ー¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë1-4-3-3¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡£
¥ー¥Ñー¤â´Þ¤á¤¿¤³¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ï¡¢¡Ö¥ー¥Ñー¤âÂç»ö¤Ê¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀï½ÑÅªÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÅ¯³Ø¤ÎÉ½¤ì¤À¡£
1970Ç¯Âå¤Î¥¯¥é¥¤¥Õ¤¬Äó¾§¤·¤¿¥Èー¥¿¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤«¤é¹ñ¤òµó¤²¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥³ー¥È¤ò¹¤¯¿¼¤¯»È¤Ã¤Æ¥¹¥Úー¥¹¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¥Üー¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÊú¤¨¤ë¡£
Áª¼ê´Ö¤Îµ÷Î¥¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ì¤Ä¼è¤é¤ì¤ë¤È¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡×ÀÈ¼åÀ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
2023Ç¯¤ËÆóÅÙÌÜ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¯ー¥Þ¥ó¤Ï¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤È¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤ÎËÉÙ¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï5-3-2¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÂ§¥·¥¹¥Æ¥à¤âºÎÍÑ¡£
¤³¤ÎÀï½ÑÅªÂ¿ÍÍÀ¤È¡¢¡Ö¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏÀ¤³¦°ì¡×¤È¤¤¤¦ÇúÈ¯ÎÏ¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ー¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
¡Ö¥µ¥¤¥É¤ÏÂ¿¤¯¤ÆÆóËç¤Þ¤Ç¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¡×À©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶¯Îõ¤ÊÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¿Ø¤È°ìÂÐ°ì¤ÇÂÐÖµ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¡¢º£µ¨¤«¤é¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤òÄ¾ÀÜ´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡×·Ð¸³ÃÍ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤«¤éÆÀ¤¿Áê¼ê¤Îµ¤¼Á¤äÈ¿±þ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÍý²ò¤¬¡¢Àï½Ñ°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖËÜµ¤¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤È°ìÈ¯ÌÜ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½ç°Ì¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤Î½éÀï¡£
ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«ー¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¤¬¥Ó¥Ó¤ê½Ð¤¹¡×²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
