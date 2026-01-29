日本テレビは29日、Netflixが独占ライブ配信する3月開催のワールドベースボールクラシック（以下「WBC2026」）について同社と「プロモーションパートナー」として連携、独占ライブ配信映像15試合の「中継制作」を受託し、開幕特番を放送すると発表した。

日本テレビは以下2つの役割を担うとした。

＜1＞Netflix独占ライブ配信映像の「中継制作受託」15試合

※1次ラウンド(東京プール）：日本戦4試合を含む計10試合（国際映像制作）

※準々決勝（フロリダ）・準決勝・決勝：計5試合（日本向けユニ映像制作）

＜2＞Netflixと「プロモーションパートナー」として連携、大会の盛り上げ

※地上波でのWBC開幕特番など、特別枠は9枠予定。日時などは今後発表。またニュース番組や情報番組などでも放送

同局は「これにより、WBC2026という国民的関心事を広く遍く伝え、野球文化の更なる醸成に寄与できると考えています。昨年3月にはMLB日本開幕戦でMLBからも高い評価を戴きましたが、70年かけて培ってきた野球中継の確かな制作・技術力を今大会においても遺憾なく発揮し、大会連覇が期待される日本代表チームをはじめ、世界最高峰の戦いが繰り広げられる歴史的な大会を、多くの方々にお楽しみいただけるよう準備を進めてまいります」とコメントした。