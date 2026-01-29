BTSのJIN（ジン＝33）が、昨年11月の「マイワンピック（MY1PICK）寄付スター」1位となった。集計が終わった28日に発表された。今回の投票で「寄付の実」2142万3470個を記録、2位以下を大きく引き離した。

MY1PICKの「寄付の実」は、投票に参加して獲得した「実」を実際の寄付に使えるシステムで、集まった「寄付の実」の一定比率により寄付金額が算定される。ファンの応援が順位競争を超えて実質的な寄付につながるという点で意味を持つ。

MY1PICKによると「25年11月の寄付には善良な影響力を広げた129人のスターと5248人のファンの心が集まり、実際に寄付が完了した。これを通じて計100万ウォン（約10万円）の寄付金が集まり、該当寄付金は『OK好き芸能人奉仕団』を通じて伝達された」という。

今回の寄付金は、愛のフードトラックの運営や弁当配達サービス、親孝行祭りの公演広場、地方ボランティア団体との姉妹提携、災害被害現場でのボランティアなど、さまざまな社会貢献活動に使われる予定だ。

JINは昨年1年間、MY1PICK寄付スターTOP10を維持し、計7回もTOP3に入った。特に、毎年近づくJINの誕生日（12月4日）を記念するため、11月の寄付では3年連続で1位となった。

またJINは昨年12月、MY1PICKで行われたテーマ投票「寄付影響力NO．1スター」でも1位となった。