【「週刊少年チャンピオン」9号】 1月29日 発売 価格：400円

【拡大画像へ】

秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン（以下、週チャン）」9号を本日1月29日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

今号は3号連続日向坂46祭りの第2弾。1月29日に開催される卒業セレモニーをもって日向坂46を卒業する松田好花さんが、約8年半のアイドル生活では最後となる表紙＆巻頭グラビアに臨む。「卒業の朝」をテーマに、ベッドで物思いに耽る姿や、サイリウムカラーであるピンクのドレスを身にまとってほほえむ姿など、松田好花さんのアイドルとしての最後のグラビアを目に焼き付けてほしい。

特別付録として両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカードのプレゼント企画も開催される。

巻頭カラーは、単行本28巻が2月6日に発売される「桃源暗鬼」。アニメ桃源暗鬼「～日光・華厳の滝編～」の制作も決定している。

センターカラーには「チェリー勇者と“せい”なる剣」、「ガーリーデビュー」が掲載されている。

【松田好花さんコメント】

「いよいよ、卒業セレモニーの日を迎えました。ピンクのドレッシーなワンピースを着て階段を上っていく最後のシーンで『セカンドステージに進む今を表しているね』と話しながら撮影していただいたことが印象に残っています。アイドルとしての最後のグラビア、ぜひご覧ください!!」