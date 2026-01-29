【1月28日のB1試合結果】長崎が延長戦の末に今季初の連敗…千葉Jは宇都宮撃破でホーム3連敗を阻止

1月28日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1リーグ戦第20節の13試合が開催された。

西地区3位のシーホース三河は同地区首位の長崎ヴェルカをホームで迎え撃った。試合開始から好調を見せたジェイク・レイマンを中心に10－0のランで主導権を握り、前半を15点のリードで終える。後半は長崎のディフェンスプレッシャーの前に攻めあぐね、点差が縮小。試合終盤に西田優大、レイマンが勝負強く3ポイントを決めリードこそ譲らなかったものの、第4クォーター残り1秒でスタンリー・ジョンソンに同点打を沈められ勝負は延長戦へ。ファウルがかさんだ長崎に対して、ダバンテ・ガードナーらを中心に確実に得点を重ねた三河が西地区王者を振り切った。敗れた長崎は今シーズン初の連敗となった。

前節で琉球ゴールデンキングスにホーム2連敗を喫していた千葉ジェッツは、再びのホームで、激しい東地区首位争いを繰り広げる宇都宮ブレックスと対戦。コンディション不良で欠場したD.J・ニュービルに代わり今シーズン初の先発出場を果たしたグラント・ジェレットに第1クォーターで10得点を奪われ、序盤はわずかにリードを許す。続く第2、3クォーターでは渡邊雄太らを中心にして前に出ると、最終クォーターに宇都宮の追い上げを受けながらも最終スコア79－72で勝ち切った。

レバンガ北海道は富永啓生が3ポイント5本を含む25得点、ジョン・ハーラーが20得点9リバウンドを挙げ、群馬クレインサンダーズとの接戦をものにした。東地区では北海道、宇都宮、千葉Jが勝率で並ぶ大混戦が続いている。西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは齋藤拓実がゲームハイの26得点をマークし、富山グラウジーズを撃破。首位の長崎と2ゲーム差につけている。

■1月28日のB1試合結果



レバンガ北海道 87－84 群馬クレインサンダーズ



仙台89ERS 89－81 川崎ブレイブサンダース



秋田ノーザンハピネッツ 74－98 アルバルク東京



越谷アルファーズ 63－92 横浜ビー・コルセアーズ



アルティーリ千葉 68－77 三遠ネオフェニックス



千葉ジェッツ 79－72 宇都宮ブレックス



サンロッカーズ渋谷 77－66 茨城ロボッツ



シーホース三河 87－85 長崎ヴェルカ



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 91－87 富山グラウジーズ



大阪エヴェッサ 94－89 ファイティングイーグルス名古屋



広島ドラゴンフライズ 106－79 京都ハンナリーズ



佐賀バルーナーズ 95－88 島根スサノオマジック



琉球ゴールデンキングス 90－74 滋賀レイクス

【動画】延長戦突入の大激闘！…三河vs長崎のハイライト映像