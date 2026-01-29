韓国、日本優勝のU-23アジア杯で「総パス数1位」「成功率86％」も実情は…“ほぼ後ろで回すだけ”の皮肉

攻撃の試みは多かったが、効率は極めて低かった。

【注目】「比較対象にもならない」日本から嘲笑される韓国サッカー

イ・ミンソン監督が率いたU-23韓国代表は、1月25日（日本時間）まで開催されたU-23アジアカップで4位に終わった。

グループステージを1勝1分1敗の2位で辛うじて突破した韓国は、準々決勝でオーストラリアを2-1で破り流れを変えた。だが、勢いはそこまでだった。

韓国は日本との準決勝のライバル対決で0-1で敗れた。内容は完敗だった。

3位決定戦に回った韓国は、キム・サンシク監督が率いるベトナムと延長までの120分間を2-2で引き分けた後、PK戦で6-7と敗れた。韓国サッカー史上、U-23代表がベトナムで敗れたのは今回が初めてだ。なお、大会は決勝で中国を4-0で破った日本が2連覇を果たした。

「総パス数」で日本を超えた韓国

アジアサッカー連盟（AFC）公式サイトでは最近、大会の総括が公開された。各種記録を見ると、韓国の不振が如実に表れていた。

今大会で韓国が1位となった分野がある。総パス数だ。

韓国は総パス数で3443本を記録し、1位だった。2位は日本で2890本、3位はベトナムで2421本、4位は中国で2048本だった。

ただ、これは決して良いことではない。韓国はパスの数こそ多かったが、それだけ効率が低く、実際にゴールにつながる決定的なチャンスをあまり作れなかったという意味だ。

韓国は枠内シュート数が80本で、日本の97本に次ぐ2位を記録した。ただし、韓国が大会で挙げた8得点のうち、4得点はレバノン戦で記録したものだった。2得点を挙げたオーストラリア戦を除けば、常に得点不足に苦しんでいたということだ。

一方で、課題として残ったのが守備だ。韓国は大会6試合で8失点を喫するなど、簡単に崩される場面が目立った。無失点に抑えた試合はイランとのグループ初戦（0-0）のみで、その後は5試合連続で失点し、脆弱な守備を露呈した。

U-23韓国代表（写真提供＝韓国サッカー協会）

韓国はパス成功率86％で、イランの89％に次いで2位だった。しかし、攻撃的な縦へのパスが少なく、後方で回すパスが多かったために成功率が高かったにすぎない。パス成功率が高いからといって、決して喜べるものではないという意味だ。

（記事提供＝OSEN）