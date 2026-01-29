「決定力化け物」「芸術点高すぎる」３月に森保Jと対戦！ イングランド代表エースの技ありダイレクト弾にファン驚き「バウンドに合わせる技術神」【CL】
現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、伊藤洋輝が所属するバイエルンがPSVとアウェーで対戦。２−１で勝利を収めた。
この一戦で勝ち越しゴールを奪ったのが、FWハリー・ケインだった。62分から途中出場すると、１−１で迎えた84分、左からのルイス・ディアスの折り返しに反応。バウンドしながら向かってくる難しいボールに右足のダイレクトで巧みに合わせて、鋭い一撃をゴール左上に突き刺してみせた。
この技あり弾にSNS上では「ミートの上手さ相変わらずヤバイ」「簡単に決めすぎよ」「バウンドに合わせる技術神」「決定力化け物」「あれ決めるのかよ」「芸術的高すぎる」といった声が上がっている。
そんなケインを擁するイングランド代表と日本代表は３月に親善試合を控える。森保ジャパンはこの世界屈指のストライカーへの対応がテーマの１つとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PSV戦で決めたケインのゴラッソ！
