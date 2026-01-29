シーティーエス <4345> [東証Ｐ] が1月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.5％増の28.4億円に伸び、通期計画の36.4億円に対する進捗率は78.2％に達し、5年平均の75.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の7.9億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比18.7％増の11.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の28.7％→28.9％に上昇した。



株探ニュース

