明海グループ <9115> [東証Ｓ] が1月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比61.1％減の22億円に大きく落ち込んだが、通期計画の6億円に対する進捗率が367.7％とすでに上回り、さらに5年平均の60.3％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は16億円の赤字(前年同期は34.5億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比48.6％減の18.4億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の18.7％→10.3％に大幅低下した。



