川崎設備工業 <1777> [名証Ｍ] が1月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.4倍の39.8億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の41億円→50.8億円(前期は27.3億円)に24.1％上方修正し、増益率が50.0％増→86.1％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の16.2億円→26.1億円(前年同期は21.1億円)に60.6％増額し、一転して23.8％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比2.8倍の15.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.1％→15.4％に急改善した。



株探ニュース

