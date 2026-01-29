13時の日経平均は35円高の5万3394円、アドテストが471.97円押し上げ 13時の日経平均は35円高の5万3394円、アドテストが471.97円押し上げ

29日13時現在の日経平均株価は前日比35.66円（0.07％）高の5万3394.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は622、値下がりは912、変わらずは61と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を471.97円押し上げている。次いでトヨタ <7203>が14.54円、信越化 <4063>が11.20円、住友鉱 <5713>が10.43円、ＳＢＧ <9984>が8.82円と続く。



マイナス寄与度は229.63円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、レーザーテク <6920>が29.28円、ファストリ <9983>が28.08円、リクルート <6098>が27.58円、フジクラ <5803>が22.4円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、石油・石炭、証券・商品、保険と続く。値下がり上位にはサービス、小売、その他製品が並んでいる。



※13時0分4秒時点



株探ニュース

