¡¡27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ï¡¢4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤³¤Î¤Ï¤Ê¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè21Àá¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥ºÀï¤ò¡¢ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ÈÆ±Æü³«ºÅ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ÏÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏB.LEAGUE¤ÎB2À¾ÃÏ¶è¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÊ¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¡¢B.LEAGUE¤ÎB2ÅìÃÏ¶è¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊ¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Åì¥ìÀÅ²¬¤Î»î¹ç³«»Ï»þ¹ï¤Ï¸½ºßÄ´À°Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î´ë²è¤À¤¬¡¢Î¾»î¹ç¤Ï´°Á´Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑÀï¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â³¤±¤Æ»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ç¤¤ëÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£