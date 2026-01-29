プロ野球・阪神は28日、キャム・ディベイニー選手の入団会見を行いました。

ディベイニー選手は、28歳の右打ち内野手。昨季にMLBのパイレーツでメジャーデビューを果たし、14試合で5安打1打点をマークしています。

入団を迎えた心境について尋ねられたディベイニー選手は、「すごく興奮しています。ここ数年、日本に来てプレーすることを目標にしていたので、その目標がやっと叶ったということで、早くプレーしてチームに貢献していきたいです」と意気込みました。

そんなディベイニー選手が、日本の野球に憧れを抱いたきっかけは2年前のプレミア12で日本の野球を体感したことだといいます。「アメリカ代表としてプレーした時にそこで見たエネルギー、試合の雰囲気を感じ取って、自分の中でここに来てプレーしたいなという風に思いました」と日本の野球に対するリスペクトを語りました。

日本語については、「今『デュオリンゴ』という言語学習アプリを使っているのですが、80日続けていて、まだ学んでいる最中なので、一日一日引き続き学んでいきたいと思います」と勉強に意欲を見せました。

そして、「日本に来ることをすごく楽しみにしていました。タイガースファンの皆さんに会えることを楽しみにしています」とファンへのメッセージで会見を締めくくりました。