女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が30日、第85話が放送される。

トキ（郄石）とヘブン（トミー・バストウ）の元を、1人で訪ねてきた庄田（濱正悟）。しかし、とりとめのない話ばかりで一向に本題に入らない。既に庄田の目的に気づいたトキは、理由を白状するよう問い詰める。庄田の目的とは？その数日後、錦織（吉沢亮）の元を庄田が訪れる。久しぶりに再会した錦織に庄田はある提案を持ち掛ける。その頃、サワ（円井わん）は一人必死に勉強に打ち込んでいた。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。