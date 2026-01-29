»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê ³§Æ£°¦»Ò¡Ö¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¡×42ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð ¹âÅçºÌ¡¦²¬ÉûËã´õ¤é¤¬½ËÊ¡
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò¡Ê42¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³§Æ£°¦»Ò¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤ËÅ»¤¤ÈþµÓ¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤ÎÆ°²è¤ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿³§Æ£¡£¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¹¤¤Çò¥·¥ã¥Ä¤ÏÃË»Ò¤ÎÌ´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ö¤Á²Ä°¦¤¤¤Î¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂçÃÀ¤Ê°¦¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1·î27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í42ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÍ½Ìó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!!¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë!?¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢25Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£²¬ÉûËã´õ¡¢¹âÅçºÌ¤â½ËÊ¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²¬ÉûËã´õ¡Ê33¡Ë¤¬¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ±Ê±ó¤Î¥Ï¥¿¥Á°¦»Ò¤µ¤ó ¤¹¤Æ¤¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹âÅçºÌ¡Ê46¡Ë¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ç½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö´ñÀ×¤Î42ºÐ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤á¤¶¤Þ¤·¤Î»þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë