£±Æü£²£´¹ç¿æ¤¯¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¡»Ò¶¡Ã£¤âÂç¿©´Á²á¤®¤Æ¡ÖÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¤«¤é¿©¤ÙÊüÂê¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤¬£²£¹Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¡¢»Ò¶¡Ã£¤âÂç¿©´Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤·¤Æ¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï¡¢Ãæ£±¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡ÖÌë¤´ÈÓ¤À¤±¤Ç£µ¹ç¿©¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö£±Æü¡¢Ä«£¹¹ç¿æ¤¤¤Æ¡¢Ìë£±£µ¹ç¿æ¤¯À¸³è¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö£±£µ¹ç¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¿æÈÓ´ï¤Ï¡Ö£²¤Ä¤¢¤ë¡£°ì¾£¿æ¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤«¤é¡Ö¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤´ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ò¶¡Ã£¤Ï¾Æ¤Æù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¯¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÎÌîºÚ¥¹¡¼¥×¤ò£±ÇÕ°û¤ó¤Ç¤«¤é¡¢Æù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤È¡££²ºÐ¤ÎÌ¼¤âÆ±¤¸ÌîºÚ¥¹¡¼¥×¡×¤È¡¢¥¹¡¼¥×¤Ç¤ª¤Ê¤«¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤Î¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤È¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÃçÎÉ¤·¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤Ï¡ÖÍ¼ÈÓ¤Ï£³¹ç¤·¤«¿æ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï¡Ö¤¨¡©¾¯¤Ê¤¤¡££³¹ç¤Ê¤ó¤Æ£±ÇÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈµÕ¤Ë¶Ã¤¡£¥®¥ã¥ëÁ¾º¬°ì²È¤ÏÊÆÇÀ²È¤ÈÄ¾ÀÜÇ¯´Ö·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÇ¯¤Î»Ï¤á¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï²¿É´¥¥í¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¡ÖÁ¾º¬¤ÎÈª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥®¥ã¥ëÁ¾º¬²È¤Î¤¿¤á¤ÎÈª¤¬¤¢¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£