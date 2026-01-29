3,000円台は無視できん、、！【GUセール】40・50代が狙いたい♡「人気アウター」

まだまだ寒さが厳しい今の時期、アウターが必須だけれど手持ちのアウターはちょっぴり飽きてきた……。そんな人には【GU（ジーユー）】のお値下げアイテムが狙い目。3,000円台というお手頃価格ながら、保温や撥水など嬉しい機能がついた優れものです。シンプルなデザインでミドル世代のデイリーカジュアルにぴったりなので、ぜひマイサイズがあるうちにゲットして。

寒い日の強い味方になる高機能アウター

【GU】「ウォームパデッドパーカ」\3,990（税込・セール価格）

公式サイトのレビューで★4.4という高評価を得ている人気アウターがこちら。熱を逃がしにくい保温機能のほか、防風機能や撥水機能も備えていながら、値下げで3,000円台とお買い得！ 裾はアジャスターつきで、気分に合わせてシルエットのアレンジが可能です。ノンキルトのシンプルなデザインのため、着膨れしにくいのも嬉しいポイント。モノトーンやダークグリーンなどシックなカラー展開でミドル世代のデイリーコーデにマッチしやすく、1枚あればヘビロテできそう。

きれいめスカートとも好相性

こちらは色違いのブラウンを着用。こっくりとした深みのある色味が、落ち着いた雰囲気を漂わせます。スラリとしたナローシルエットのスカートと合わせれば、上品で女性らしいコーデに。上半身にボリュームがあるので、足元はすっきり仕上げるのがベター。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M