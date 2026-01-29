元テレビ朝日でフリーアナウンサーの宇賀なつみが27日、自身のインスタグラムにルワンダでゴリラトレッキングを楽しむ姿を投稿。迫力あふれる接近ショットが話題となっている。



【写真】近いなんてもんじゃない 超接近でマウンテンゴリラに“ごあいさつ”

「ルワンダで、マウンテンゴリラに会ってきました‼︎」と伝えた宇賀アナは少し緊迫したような表情。それもそのはず、投稿した写真は目と鼻の先にゴリラがいる至近距離で臨場感が伝わってくる。「道なき道を泥だらけになりながら進み、 山の中を歩き回ること1時間半。ようやくその姿をとらえ、一気に疲れが吹き飛びました‼︎」と苦労しながら会えた喜びを明かした。



「最初は少し怖かった」とつづった宇賀アナだが、「1時間ほど近くで過ごしていると、 彼らが賢く温厚だということがよくわかりました。」とじっくり観察した様子。「毛に溜まった雨水をはらうために大きく伸びをしたり、 脇の下を掻いてあくびをしたり、 子供をあやすために左右に揺れたり…。 その動きは、人間そっくり。」とゴリラの様子を細かく伝えた。



貴重な体験に「17頭のゴリラに会うことができて、大満足‼︎ 生涯忘れられない経験になりました。」と結んだ宇賀アナは、スマホで撮影する姿などもアップ。フォロワーからは「緊張感が凄い」「凄い所に行って来ましたね」「いい体験してるなぁ」との声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）