新作アプリ『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』、2月5日リリース決定 事前登録キャンペーン報酬の心想神画デザインも公開
和風アクションRPGゲーム『天穂のサクナヒメ』の最新作アプリ『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』（iOS／Android／Windows（Steam））のリリース日が2月5日に決定した。
【写真】宴をするサクナヒメたちがかわいい心想神画「咲くやこの花、花の宴」
「米は力だ！」をキャッチコピーに、爽快なコンボアクションと日本古来の米作りを深く再現したシミュレーション要素が融合したユニークな和風アクションRPGゲーム『天穂のサクナヒメ』。2024年7月にはTVアニメ『天穂のサクナヒメ』がテレビ東京系列他にて放送され、丁寧に描かれたリアルな稲作シーンは話題となり、現在も各種配信プラットフォームにて好評配信中。さらに、TVアニメ特別篇『天穂のサクナヒメ ココロワ稲作日誌』の放送も決定している。
この度、シリーズ最新作『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』のリリース日が2026年2月5日に決定。併せて、事前登録キャンペーンにおける20万人突破報酬の心想神画「咲くやこの花、花の宴」のデザインも公開された。サクナヒメやヒヌカヒメたちが笑顔で宴をするかわいい1枚になっている。
『天穂のサクナヒメ〜ヒヌカ巡霊譚〜』は、iOS／Android／Windows（Steam）向けに2026年2月5日リリース予定。基本無料（アイテム課金あり）。
