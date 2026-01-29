ノーザンファームで生まれた独特な模様の子馬にＳＮＳでは反響が広がっている。ノーザンホースパークの公式Ｘは２８日にハウナニ（１１歳）が生んだニューイヤーズデイの牡馬について投稿。珍しいブチ毛模様の子馬の写真を添えている。

公式Ｘでは「ハウナニがブチ毛模様の男の子を出産しました！」と報告。「特徴的な模様が放牧地でも目立っていますね。甘えん坊な性格で、馬房でも放牧地でもお母さんにピッタリとくっついています」と母子の様子をつづっている。

ハウナニは母ユキチャンと同じ白毛で生まれ、現役時代は１１戦２勝の成績で繁殖入り。初子のシュネーグロッケン（牡４歳、父ナダル）は白毛で現在１勝クラス。２４年に生まれたドレフォン産駒の牡馬は鹿毛、２５年に生まれたモーニン産駒の牡馬は芦毛だった。

ブチ模様の子馬の誕生にＳＮＳでは「何とも可愛すぎる仔馬ちゃん」「かっ…可愛い！」「ブチっこ可愛すぎる」「すくすく成長してね」「とびきり目立つ」「帽子かぶってるみたい」「めためたきゃわいい」「ブチオくんだ」「神秘的」「どんな名前になるのかな？」「もうファンになりました」「アイドル間違いない」「めんこいね！」「茶髪のイケメンですね！」「推し馬ちゃん確定」「デビューが待ち遠しいです」などのコメントが寄せられている。