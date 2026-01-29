中村勘三郎が「相席でも食べたい」と言ったカレー店とは DAIGOは祖父・竹下登が通った天ぷら店へ 29日放送『ここ、偉人も来てました』

中村勘三郎が「相席でも食べたい」と言ったカレー店とは DAIGOは祖父・竹下登が通った天ぷら店へ 29日放送『ここ、偉人も来てました』