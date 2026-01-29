中村勘三郎が「相席でも食べたい」と言ったカレー店とは DAIGOは祖父・竹下登が通った天ぷら店へ 29日放送『ここ、偉人も来てました』
テレビ東京で29日、『ここ、偉人も来てました』（後8：58〜）を放送する。政界・歌舞伎界・セレブ界、それぞれ名門に生まれたDAIGO・尾上右近・森泉が高倉健・美空ひばり・竹下登・中村勘三郎・三島由紀夫といった偉人たちの「御用達のグルメ店」「愛用の店」を巡る。
【番組カット】祖父と再会!?笑顔で握手するDAIGO
3人の祖先にまつわるお店も登場する。御用達を通して何人の偉人に出会えるか。“偉人の足跡を、偉人の孫達が辿る旅”となっている。
DAIGOの祖父である第74代内閣総理大臣・竹下登が政治家として窮地に追い込まれた時によく通った神田はちまき。当時小学3年生だった今の店主は「暑い暑い」と言いながら天ぷらを食べていた竹下の姿をよく覚えているという。DAIGOはこの店の存在を知らず、初めて訪れる。
尾上右近の恩人・十八代目中村勘三郎が世界で一番おいしいと言った、日本初の本格的インド料理レストランといわれるお店・ナイルレストランのカレー。混み合うランチ時には「相席でも構わない」と空いている席に座っていたという。
歌舞伎座が近く、“歌舞伎界の御用達”と言っていいほど、全員が愛用しているお店。こちらで提供している、勘三郎が月に10回以上も食べたカレーの味とは。
昭和を代表する歌手・美空ひばりが亡くなる直前まで50年履き続けた足袋の店・大野屋總本店。亡くなる半年前まで歌い続けた足元には、こだわりの足袋が。美空復活コンサートの衣装をデザインした森泉の祖母・森英恵とのエピソードも明らかになる。
他にも、高倉健がお忍びで食べたケーキ店・横濱屋や三島由紀夫が小学生時代に父に連れられて来て以来、30年以上通った鶏料理店・末げんも登場する。
【番組カット】祖父と再会!?笑顔で握手するDAIGO
3人の祖先にまつわるお店も登場する。御用達を通して何人の偉人に出会えるか。“偉人の足跡を、偉人の孫達が辿る旅”となっている。
尾上右近の恩人・十八代目中村勘三郎が世界で一番おいしいと言った、日本初の本格的インド料理レストランといわれるお店・ナイルレストランのカレー。混み合うランチ時には「相席でも構わない」と空いている席に座っていたという。
歌舞伎座が近く、“歌舞伎界の御用達”と言っていいほど、全員が愛用しているお店。こちらで提供している、勘三郎が月に10回以上も食べたカレーの味とは。
昭和を代表する歌手・美空ひばりが亡くなる直前まで50年履き続けた足袋の店・大野屋總本店。亡くなる半年前まで歌い続けた足元には、こだわりの足袋が。美空復活コンサートの衣装をデザインした森泉の祖母・森英恵とのエピソードも明らかになる。
他にも、高倉健がお忍びで食べたケーキ店・横濱屋や三島由紀夫が小学生時代に父に連れられて来て以来、30年以上通った鶏料理店・末げんも登場する。