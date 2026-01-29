『ラブパワーキングダム2』“モテ女”に質問！ Vol.3西山乃利子「地元で“天使ちゃん”と呼ばれていた」
「ABEMA」は、2月11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと13日となったきょうは、のりこ。
――名前、年齢、職業を教えてください。
西山乃利子、25歳です。職業は、海外でタレントをしています。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
高校に入った時、友達がSNSにアップした私の写真が拡散されたんです。次の日に駅に着いた瞬間から先輩たちの視線がすごくて、お昼休みも人が集まりすぎて外に出ることができなくなったほどでした！
文化祭の時には、SNSを見た方が福岡から横浜まで会いに来てくれたこともありました。地元では「天使」という名前で覚えられていて、廊下やバスでも本名ではなく「天使ちゃん」と呼ばれて、知らない人から一緒に写真を撮ろうと声をかけられるのが日常でした！
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
「隠しきれない素直さ」だと思います！本能的に生きているので、楽しんでいる姿そのものが、私のアピールポイントなのかなと思っています！
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
誰かを「手強い」とか「すごい」と感じる感覚があまりないんですよね。ただ、（永尾）まりやちゃんの“柔らかい雰囲気”は個人的に好きです！
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
健康的で心に余裕がある人ですね！私は自由な人間なので、それを受け入れてくれる器の大きい人がいいです。これまでの恋愛も、年上の男性とお付き合いすることが多かったです！
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
メキシコのビーチに1人で行った時、どんどん人が集まってきて、気づいたら私の周りに10人ほどの人だかりができていました。小さな男の子から年上の男性までみんなバラバラに話しかけてくるので、「ちょっと待ってね、次は君の番だよ」と言って、順番待ちをさせて1人ずつ話を聞きました（笑）。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
「自由に生きる強さ」を見てほしいです！私はあえて「モテよう」として参加していたわけではなく、「自分が一番楽しむ姿」が結果的にモテにつながるんじゃないかなと思っていました。
