chocoZAP監修の青汁と腸活ブレンド茶を発売
RIZAPグループが手掛けるコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」が、新日配薬品とコラボレーションした「chocoZAP監修MCT青汁」と「chocoZAP監修腸活ブレンド茶」を2月2日に発売する。
「chocoZAP監修MCT青汁」（3g×10袋／税込648円）は、九州産の大麦若葉に、MCTオイル、カルシウム、L-カルニチン、ビタミンB群を配合。主成分となる大麦若葉は、九州の契約農家で栽培したものを使用し、食物繊維、鉄分、ミネラルをバランスよく含んでいる。また、中鎖脂肪酸を主成分とするMCTオイルは、素早くエネルギーに変わる性質を持ち、近年注目を集めている原料。
「chocoZAP監修 腸活ブレンド茶」（2g×10袋／税込648円）は、内側からのリズムをキーワードに、乳酸菌、イヌリン、GABAを配合したほうじ茶ベースの健康茶。運動前後やリラックスタイムなどさまざまなシーンで取り入れやすく、毎日のコンディションづくりに最適。両商品とも無理なく簡単に継続できるよう、水やぬるま湯にさらっと溶ける粉末タイプとなっている。
新日配薬品は、置き薬事業を原点に、青汁をはじめとする健康食品の提供を通じて、野菜不足が気になる方の食生活をサポートしてきた。コンビニジム「chocoZAP」の「簡単」「便利」「楽しい」というコンセプトが合致し、初のコラボレーションが実現した。
