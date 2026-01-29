UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズは第8節まですべての日程が終了し、決勝ラウンドにストレートインできる8チームが決定した。



日本代表MF守田英正擁するポルトガルのスポルティングCPもスペインのアスレティックを破り、7位でストレートインを決めている。この試合に54分から出場した守田は、チームの16強進出を祝うとともに、愛妻・藤阪れいなさんの誕生日を祝うメッセージをXにポストした。





「1月28日は妻の誕生日。スポルティングとしても歴史的な日になった。おめでたい日。こういう試合で当たり前に得点をして、おめでとうって格好つけられる選手だったらなと思う。雑草は雑草なりに頑張るしかないな。毎日ありがとう。ラスト20代謳歌してください。誕生日おめでとう」守田は藤阪さんの微笑む写真とともにメッセージを投稿。守田にとっては二重に嬉しい日となったようだ。ファンはこのポストに祝福のメッセージで応えている。「格好つけなくても格好いい人が本当に格好いい人だと思います。森田選手（※原文ママ）は本当に格好いい人だと思います」「めっちゃ可愛い笑顔ー 守田さんが撮影したのかな らぶですねー」「あなたのパフォーマンスはチームの勝利を確実にするのに役立ちました。トップ8おめでとうございます。そしてあなたの素敵な奥様、お誕生日おめでとうございます」