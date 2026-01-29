UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節ではサプライズが起きた。ベンフィカは“白い巨人”レアル・マドリードを破り、プレイオフ圏内の24位に滑り込んで決勝ラウンド進出のチャンスを手にしている。



そしてもう1つ、昨季ノルウェー王者のボデ/グリムトはアトレティコ・マドリードと対戦し、2-1と勝利を収めている。15分にアレクサンデル・セルロートのゴールで先制されるも、34分にフレドリク・シェヴォルが同点ゴール、さらに後半に入ると59分にカスパー・ホグが加点し、プレイオフ圏内の23位でリーグフェーズを終えている。前節でマンチェスター・シティを破っており、強豪相手に2連勝を決めてのプレイオフ進出となった。





敗退の危機を見事に覆したボデ/グリムト。ノルウェーの放送局『TV2』の解説者オイヴィンド・アルサカー氏はホグの決勝ゴールを決めた際、興奮して次のように叫んでいる。「見たか！ なんてデンマーク人だ！ 彼は目覚めた！ マンチェスター・シティに2ゴール、そしてアトレティコ・マドリード相手にゴールを決めたんだ！」「完全にクレイジーな偉業だ！」ケルソースなどで活躍した元FWのシメン・スタムソー・メラー氏は「まったく理解できない！ ノルウェーサッカー史上類を見ない出来事だ。こんなことがあるなんて！」と興奮を隠しきれず語っている。昨季はヨーロッパリーグで準決勝まで進出し、クラブに新たな歴史を刻んだボデ/グリムト。プレイオフに進出し初のCL16強入りを決めることができるか。プレイオフの相手はレアル・マドリードもしくはインテルとなる。